Дарт Вейдер баллотируется в депутаты Верховной Рады

Дарт Вейдер снова идет на выборы / Reuters

В Одессе в одномандатном избирательном округе № 135 кандидатом в депутаты зарегистрирован персонаж Звездных войн Дарт Вейдер.

По информации ЦИК, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в городе Киеве, имеет высшее образование. Выдвигается в депутаты Вейдер от политической партии Блок Дарта Вейдера. Работает директором в ООО Темная сторона силы.

В предвыборной программе Дарт Викторович обозначил свои приоритеты – "крепкая оборона, честные правоохранители и европейский выбор".

"Создание прочной системы обороны требует создания противовоздушной ракетного щита для Украины. Для этого должна быть осуществлена ​​радикальная модернизация украинских воздушных сил. Нуждается в обновлении техника, зарплаты военнослужащих должны быть значительно увеличены", - считает Вейдер.

К слову, образ Дарта Вейдера уже давно облюбовали технические кандидаты на самых разных выборах, в том числе он выдвигался на выборах мэра Одессы. Правда, есть подозрение, что Вейдеры меняются, потому что он то Дарт Алексеевич, то Дарт Николаевич, то, как сейчас, Дарт Викторович.

Ранее в метро Киева показали Шевченко в неожиданных образах: Дарта Вейдера, Терминатора и Человека-паука.