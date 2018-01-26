В Одессе депутат взял себе в помощники Дарта Вейдера: фото

В Одессе помощником депутата городского совета Дмитрия Палпатина (партия "Доверяй делам" градоначальника Геннадия Труханова) стала жещина по имени-фамилии Дарт Вейдер.

24 января нынешнего года соответствующее удостоверение было подписано секретарем горсовета Алексеем Потапским, сообщает портал "Думская".

Он лично потдвердил журналистам, что Дарт Вейдер теперь является официальным помощником депутата Дмитрия Палпатина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине появилась новая партия "Слуга народа".