Стало известно, какие комитеты в Раде хотят Порошенко и его партия

Петр Порошенко / УНИАН

Полистсила пятого президента Украины (2014-2018) Петра Порошенко, партия Европейская солидарность, желает, чтобы нардепы от нее возглавили четыре комитета Верховной Рады нового, девятого по счету, созыва.

От Порошенко на должность главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предложен генерал-лейтенант Михаил Забродский.

На должность главы комитета по вопросам европейской интеграции была предложена Иванна Климпуш-Цинцадзе − вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции в Кабминах Яценюка и Гройсмана.

Бывшего губернатора Львовщины Олег Синютка от ЕС предложили на пост главы регламентного комитета.

Медик-волонтера Яну Зинкевич предложили на должность главы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее в партии Голос (глава - Святослав Вакарчук) рассказали, какие комитеты в Раде хочет эта политсила. До этого в президентской политсиле, партии Слуга народа (триумфаторе досрочных парламентских выборов) рассказали, какие комитеты в Раде достанутся представителям оппозиции.