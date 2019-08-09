У Вакарчука рассказали, какие комитеты в Раде хочет Голос

Святослав Вакарчук / УНИАН

Партия Голос и ее лидер Святослав Вакарчук выступают против квотного принципа в избрании руководителей комитетов в Верховной Раде – в обмен на профессионализм.

Соответствующая информация содержится в официальном пресс-релизе политсилы. "Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом", − говорится в тексте.

По мнению лидера партии Святослав Вакарчук, команда партии Голос прошла в Раду хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность и за ежедневную депутатскую работу, и за стратегические перспективы парламента.

"Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов", − подвел итоги он.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук предлагал принять закон "о сосуществовании" с Россией. До этого лидер Голоса поведал, общались ли с ним представители президента Владимира Зеленского по поводу премьерства.