Почему Вакарчук провалил выборы в Раду

Святослав Вакарчук / УНИАН

На выборах в Верховную Раду партия Святослава Вакарчука Голос со скрипом преодолела 5%-й рубеж. Почему так получилось, ведь запрос в обществе на новые лица, которых в команде Вакарчука было достаточно, все еще высок?

Здесь одновременно сработали несколько причин. Первая – решающим фактором была президентская избирательная кампания. Многие эксперты и политики называют нынешние парламентские выборы "третьим туром президентских выборов", и я придерживаюсь такой же точки зрения. Именно поэтому запрос на новые лица был в основном сконцентрирован на самом Владимире Зеленском и его партии Слуга народа. Могу согласиться с тем, что качество партийного списка у Голоса лучше, чем качество списка Слуги народа. Но общественное мнение сконцентрировало свой запрос на обновление и новые лица именно на партии Зеленского.

Читайте такжеСокрушительная победа партии Зеленского: что будет дальшеВторая – следующим фактором, который сыграл неоднозначную роль для Голоса на этих выборах, стали тактические ошибки кампании этой партии. На первых порах активная роль лидера Святослава Вакарчука и его популярность сыграли в плюс – начались перетоки избирателей от партии Порошенко к партии Вакарчука. Это происходило в первой половине июня. А вот потом начала прослеживаться прямо противоположная тенденция. И здесь сработали три фактора, которые привели к обратным перетокам от Голоса к партии Порошенко, в результате чего наблюдалась стагнация рейтинга Голоса и даже его проседание.

Во-первых, слишком много было Вакарчука. Было чрезмерное его присутствие на телеэкранах. Он стал повторяться. Не всегда выдерживал жесткую полемику с опытными политическими лидерами (Юлией Тимошенко и некоторыми другими). Все это сыграло в минус: началась некая усталость и даже раздражение по поводу Вакарчука. Как только партия сменила тактику в последней декаде перед датой голосования, и появились другие представители этого списка, ситуация несколько начала меняться к лучшему.

Кстати, очень хорошо проявился Сергей Притула. На мой взгляд, он стал открытием финального этапа избирательной кампании. Он очень хорошо себя проявил. Также хорошо показали себя Юрчишин и Рахманин. Именно они немного исправили ситуацию. Таков парадокс: хотя популярный лидер – это фундамент, основа рейтинга Голоса, чрезмерное присутствие этого лидера в медиа-пространстве, не всегда удачное, сыграло в минус партии.

Читайте такжеРезультаты выборов: куда делись 25% Порошенко и почему Вакарчук упустил свой шансВо-вторых, в конце июня сказался еще один фактор. Началась истерия в общественном мнении, которая особенно проявилась на западе Украины, где у Голоса было много сторонников. Истерия была связана с возникшими опасениями и страхами по поводу реванша. Вспомните ту же регистрацию кандидатами в депутаты Клюева и Шария, а потом отмену их регистрации, активность Медведчука и тому подобное. В итоге, от этого выиграл Петр Алексеевич Порошенко и его партия. Тема реванша была максимально ими использована. Благодаря этой теме они получили дополнительно около 2%, тогда как партия Голос эти 2% потеряла, потому что ее представители – более умеренные, более конструктивные, а партия Порошенко выглядела более воинственной и позиционировала себя как главную силу, выступающую против реванша. Хотя на самом деле, существуют личные отношения Порошенко и Медведчука, потому обе эти политические силы "играли" друг против друга, взаимно используя друг друга. Партия Вакарчука, конечно, от этого немножко проиграла.

В-третьих, Голос получил меньший результат, чем многие хотели бы, и это – урок на будущее, потому что партия должна выйти за пределы западно-украинского региона. Ведь сейчас основная масса сторонников этой партии – западная Украина и Киев. Если Голос действительно хочет стать партией нового поколения, он должен активнее работать в других регионах страны, в том числе в русскоязычных регионах. Им необходимо расширять электоральную базу. В основном Голос был украиноязычной партией. Это нормально, но этого мало, поэтому ему необходимо расширять региональную базу своего электората.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" для Главреда