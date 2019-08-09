В Слуге народа назвали комитеты, которые хотят оставить в новом созыве Рады

Дмитрий Разумков предложил сократить 27 комитетов до 22 / Facebook команда Зеленского

Во время первого заседания подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27 до 22.

Полный список комитетов на странице в Facebook выставила руководитель медиа-офиса Слуги народа Евгения Кравчук.

Кравчук назвала следующие комитеты:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.

3. Комитет по вопросам экономического развития.

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.

6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.

7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.

8. Комитет по вопросам правовой политики.

9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.

11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

13. Комитет по вопросам инфраструктуры.

14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.

15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

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17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

18. Комитет по вопросам свободы слова.

19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

22. Комитет по вопросам социальной политики.

Также в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

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