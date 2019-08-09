В Слуге народа назвали комитеты, которые хотят оставить в новом созыве Рады

Дмитрий Разумков предложил на рассмотрение депутатов других политсил сократить количество комитетов.
Во время первого заседания подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27 до 22.
Полный список комитетов на странице в Facebook выставила руководитель медиа-офиса Слуги народа Евгения Кравчук.
Кравчук назвала следующие комитеты:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджетных отношений.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
6. Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений.
7. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
8. Комитет по вопросам правовой политики.
9. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
10. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
11. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
12. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
13. Комитет по вопросам инфраструктуры.
14. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
15. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
16. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
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17. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
18. Комитет по вопросам свободы слова.
19. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
20. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
21. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
22. Комитет по вопросам социальной политики.
Также в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
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