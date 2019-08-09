В Слуге народа рассказали, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь

Руслан Стефанчук рассказал, какие законы новоизбранные нардепы рассмотрят в первую очередь / УНИАН

Народные депутаты Верховной Рады IX созыва в первую очередь рассмотрят законопроект об импичменте президента Украины.

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что надеется на поддержку новоизбранных депутатов. Об этом он заявил во время брифинга после первого заседания подготовительной депутатской группы из новоизбранных нардепов, передает Радио Свобода.

"За закон об импичменте президента - это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде", - заявил Стефанчук.

Он добавил, что законопроекты, которые будут внесены на рассмотрение Рады в первую очередь, уже разработаны.

"Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили: ответственность депутата за кнопкодавства, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, это будет безусловно основанием для прекращения его депутатских полномочий. А также блоки по всем основным направлениям: блок по экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях. Все эти вещи уже готовы", - заявил представитель президента в парламенте.

Ранее Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин.