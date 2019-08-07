Выборы в Раду: в Голосе Украины опубликовали официальные результаты

зал заседания Верховной Рады / УНИАН

В газете Голос Украины (официальном издании парламента) в среду, 7 августа, опубликовали официальные списки новоиспеченных народных депутатов Украины − избранных на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019-го.

Сообщается, что список нардепов напечатан на основании договора с Центризбирком и в соответствии с представленными ею оригиналами.

Напомним, ранее, в пятницу, 26 июля, Центральная ЦИК подсчитала 100% протоколов с досрочных выборов в Верховную Раду, прошедших 21 июля.

Ошеломляющей победы достигла партия Слуга народа − политсила президента Украины Владимира Зеленского. За нее проголосовали 43,16% избирателей.