В Слуге народа предложили сделать новой Раде "обрезание"

Дмитрий Разумков / Facebook команда Зеленского

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков вынес на рассмотрение Подготовительной депутатской группы предложение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.

"Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить количество комитетов до 22", - сказал он в пятницу на заседании группы.

По словам Разумкова, другие партии могут ознакомиться с данной позицией.

"Мы будем ждать от вас предложений, замечаний, которые предлагается обсудить на следующем заседании", - отметил Разумков.

Читайте такжеРазумков истолковал слухи о расколе в рядах Слуги народаКроме того, Разумков донес позицию Слуги народа о том, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной Рады должно происходить по квотному принципу.

По его словам, "если мы говорим о позиции политической партии Слуга народа, то наша позиция следующая: мы действительно считаем, что распределение должно быть по квотному принципу. Поскольку наших коллег в Верховной Раде, по нашим подсчетам, 60%, то будем в качестве предложения декларировать, что от нашей политической силы будет или председатель, или первый заместитель, или секретарь (комитета, - ред.), потому что иное не предусмотрено законом, не может от одной политической силы занимать одновременно все позиции представитель нашей политической силы".

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Кроме того, сказал Разумков, в Слуге народа будут предлагать на должности заместителей комитетов своих коллег. "Это по квотному принципу, но с сохранением пропорционального принципа", - пояснил Разумков.

Напомним, ранее Разумков рассказал о сотрудничестве Зеленского с новой Радой.