Эксперт объяснил провал партии Порошенко и успех Слуги народа на выборах

25 июля 2019, 17:10

Как считает эксперт, Владимир Зеленский сделал крайне много, чтобы Слуга народа получила громадный кредит доверия от украинцев.

Выборы в Раду 2019
Выборы в Раду 2019 / Reuters

Руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, дал оценку ситуации, при которой на Западной Украине и в Киеве электорат Петра Порошенко оказал поддержку на выборах в Раду партии Слуга народа.  

"Многие мажоритарных округов на западной Украине и в Киеве, которые на президентских выборах голосовали за Порошенко, на этот раз отдали голоса за кандидата от Слуги народа. Почему так? [...]. Вообще, не думаю, что в количественном измерении изменилась ситуация. Здесь сработал другой фактор. Часть голосов, отданных за Порошенко на президентских выборах во втором, а особенно - в первом туре, пошли партии Вакарчука Голос. Обратите внимание, что на некоторых западноукраинских округах, особенно на Львовщине, победителем стала партия Голос. Также часть голосов перетянула на себя партия Гройсмана. Немножко унесла Самопомощь, немножко - националисты. То есть электорат Порошенко разделился между несколькими политическими силами, но больше всего голосов забрал у Порошенко Голос", − полагает он.

Читайте такжеЭксперт пояснил, почему сорвался обмен пленными, и кто "любимая жена" Путина в УкраинеПо мнению Фесенко, украинцы массово поддержали не столько Слугу народа, сколько президента Владимира Зеленского - который в июне был крайне активен на политическом поле.

"Голосовали не по представителей команды Зеленского, а за партию президента Владимира Зеленского. То есть это было голосование в поддержку президента. Это - решающий фактор. А уровень поддержки Зеленского украинским обществом за последние недели ощутимо вырос, потому что его активность в июле была очень резонансной. Вспомните хотя бы его поездки по регионам Украины, громкие действия и заявления - все это и привело к положительной динамике Слуги народа как партии президента", − подытожил он. 

Напомним, ранее Владимир Фесенко рассказал, сумеет ли какая-либо политическая сила помешать Владимиру Зеленскому проводить собственную политику в вопросах управления Украиной.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский партии досрочные выборы выборы в Раду Слуга народа
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