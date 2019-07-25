"Гавкать" будут и тут, и там: эксперт пояснил, сможет ли кто-то помешать Зеленскому

Владимиру Зеленскому будет противостоять и Порошенко, и Медведчук / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский и его команда будут подвергаться критике со стороны оппонентов, но вряд ли кто-то сможет помешать новой власти проводить свою политику. Об этом во время чата на Главреде сказал глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По мнению экперта, влияние экс-президента Петра Порошенко и его партии Европейская солидарность будет крайне ограничено. Скорее всего, политсила получит пару-тройку парламентских комитетов – и на этом все.

"Противостояние Слуге народа в Раде я в шутку называю это "широкой оппозицией". Конечно же, это не будет единая оппозиция. Зеленскому и его фракции будут противостоять с разных флангов: с пророссийской стороны – Медведчук, с противоположной стороны – Порошенко. Извините за неполиткорректный термин, но "гавкать" будут и там, и там. Но – без особого успеха. Потому власти они особо не помешают", - считает Фесенко.

Напомним, Владимир Фесенко также считает, что Владимир Зеленский будет иметь полную поддержку нового парламента, поэтому даже в случае принятия закона об импичменте, он не станет его первой жертвой.