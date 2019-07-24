С новой Радой импичмент Зеленскому не грозит - эксперт

24 июля 2019, 16:05

Владимир Фесенко считает, что президент будет иметь решающее влияние на парламент девятого созыва.

Зеленский
Владимир Зеленский будет иметь решающее влияние на парламент девятого созыва / Сегодня

Президент Владимир Зеленский будет иметь полную поддержку нового парламента, поэтому даже в случае принятия закона об импичменте, он не станет его первой жертвой. Об этом сказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время чата на Главреде.

Для импичмента нужно, чтобы три четверти депутатов проголосовали за импичмент. А здесь все наоборот: абсолютное большинство народных депутатов будет поддерживать Зеленского, а при поддержке Родины и некоторых мажоритарщиков даже возникнет возможность провести некоторые конституционные изменения", - сказал эксперт.

Фесенко также уточнил, что Владимир Зеленский будет иметь решающее влияние на парламент девятого созыва.

Читайте такжеБез вариантов: политолог пояснил, почему теперь ничто не мешает Зе!команде проводить реформыНапомним, ранее лидер Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что после парламентских выборов политсила будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение и об отмене депутатской неприкосновенности.

Как известно, Слуга народа с большим отрывом побеждает на досрочных парламентских выборах 2019 года.

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