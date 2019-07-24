Новый отрыв Слуги народа: ЦИК подсчитал более 99% протоколов

Соперники триумфатора выборов "потеряли" 0,01% голосов.
После внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в Центральной избирательной комиссии подсчитали более 99% протоколов, триумфатор избирательной гонки — партия Слуга народа — еще больше оторвалась от конкурентов.
ЦИК обработал 99,39% протоколов, пятерка партий-лидеров, которые сумели преодолеть 5-ти процентный барьер для прохождения в Раду нового созыва, не изменилась.
Партия Слуга народа нарастила отрыв от соперников на 0,03%, а Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность и Голос "потеряли" 0,01%.
Предварительные результаты выборов 2019:
- Слуга народа — 43,17%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,01%;
- Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;
- Европейская солидарность — 8,11%;
- Голос — 5,83%;
Подсчет голосов почти завершен, таким образом, ответ на вопрос, кто проходит в Раду, почти дан — ЦИК осталось огласить официальные результаты избирательной гонки.
Напомним, 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду 2019. Глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что первое заседание парламента нового созыва состоится в конце августа или в начале сентября.