Новый отрыв Слуги народа: ЦИК подсчитал более 99% протоколов

Партия Слуга народа немного нарастила отрыв от соперников на выборах 2019 / УНИАН

После внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 в Центральной избирательной комиссии подсчитали более 99% протоколов, триумфатор избирательной гонки — партия Слуга народа — еще больше оторвалась от конкурентов.

ЦИК обработал 99,39% протоколов, пятерка партий-лидеров, которые сумели преодолеть 5-ти процентный барьер для прохождения в Раду нового созыва, не изменилась.

Партия Слуга народа нарастила отрыв от соперников на 0,03%, а Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность и Голос "потеряли" 0,01%.

Предварительные результаты выборов 2019:

Слуга народа — 43,17%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,01%;

Всеукраинское объединение Батькивщина — 8,18%;

Европейская солидарность — 8,11%;

Голос — 5,83%;

Подсчет голосов почти завершен, таким образом, ответ на вопрос, кто проходит в Раду, почти дан — ЦИК осталось огласить официальные результаты избирательной гонки.

/ Скриншот с cvk.gov.ua

Напомним, 21 июля в Украине прошли выборы в Верховную Раду 2019. Глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что первое заседание парламента нового созыва состоится в конце августа или в начале сентября.