У Зеленского рассказали, кто станет вице-спикером Рады

Верховная Рада IX созыва соберется на свое первое заседание 29 августа / wek.com.ua

Вице-спикером новоизбранного парламента 9-го созыва может стать внефракционный народный депутат. Об этом рассказал глава избирательного штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

Политик не исключил, что все три места в президии будут у представителей президентской партии, пишут украинские СМИ. Сам Корниенко не планирует занять должность вице-спикера Рады.

Он добавил, что 29 и 30 августа в парламенте вероятнее всего проголосуют за новый состав Кабинет министров во главе с премьер-министром. Также будет назначен новый Генеральный прокурор и глава Службы безопасности Украины.

"Все задержки были от того, что нужно было формировать коалицию. Нужно было торговаться, квоты и прочее. Но сейчас у нас есть консолидированная позиция", – добавил будущий нардеп.

Что касается коалиции, то глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение также подпишут 29 августа. Он добавил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время". Политик подчеркнул, что "премьером будет тот, кого поддержит коалиция".

Читайте такжеВ Раде избрали временное руководство и определились с рассадкой нардеповРанее партия Батькивщина отозвала кандидатуру народного депутата Елены Кондратюк, которую подавала на должность заместителя председателя Верховной Рады 9-го созыва.

22 августа нардеп от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Нестор Шуфрич заявил, что Слуга народа предлагала ОПЗЖ должность вице-спикера. Он заявил, что партия послала отдельное предложение по поводу этой должности, но конкретной кандидатуры пока еще нет. Также на эту должность претендует и Европейская солидарность.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что нового Премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. В то же время имя кандидата он не стал озвучивать.