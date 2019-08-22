Разумков рассказал, сколько Слуга народа хочет высших постов в комитетах Рады

Дмитрий Разумков / УНИАН

Политсиле Слуга народа (партии президента Владимира Зеленского) должны отойти около 60% руководящих позиций в комитетах Верховной Рады нового, IX созыва.

Соответствующее заявление сделал в четверг, 22 августа, руководитель партии Дмитрий Разумков.

"Пока идут консультации с коллегами по распределению должностей в комитетах. Я не уверен, что сегодня мы сможем завершить этот процесс. Мы работаем над этим вопросом и над другими вопросами по подготовке первого пленарного заседания и торжественного заседания ВРУ", − заявил он.

Читайте также"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере РадыРазумков также утверждает, что под руководящими должностями имеет в виду не только глав комитетов, но и первых заместителей с секретарями.

"Есть переговоры относительно тех или иных позиций, которые будут предложены другим политическим силам. Мы считаем, что согласно пропорции - 60% руководящих позиций в комитетах должны отойти политической партии "Слуга народа", но сейчас идет этот процесс", − заявил он.

Напомним, ранее Разумков рассказывал, кто от Слуги народа пойдет работать в правительство, а также поведал, кто в новом созыве парламента займется проблемой войны на Донбассе.