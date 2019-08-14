Разумков рассказал, кто в новой Раде займется проблемой войны на Донбассе

Дмитрий Разумков / УНИАН

Еще до того, как состоится первое заседание Верховной Рады нового, уже девятого по счету, созыва, депутаты в ходе подготовительной группы начали обсуждать работу парламентских комитетов.

Рулевой политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков заявил, что вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе предлагается отдать комитету парламента по правам человека и национальных меньшинств.

"Эти вопросы в нашем предложении были тоже озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, к ведению которого должны относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", – отметил он.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков сделал важное заявление о возвращении Донбасса и Крыма в Украину. До этого рулевой Слуги народа рассказал, кто от политсилы пойдет работать в Кабмин.

