Названа дата избрания нового премьера

21 августа 2019, 13:27

Украинцы узнают, кто займет кресло Гройсмана в конце августа.

Арахамия
Арахамия пообещал "много новостей" / НВ

Нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной Рады 29 августа 2019 года. Об этом заявил новоизбранный депутат от партии Слуга народа Давид Арахамия.

При этом Арахамия не стал озвучивать имя претендента на кресло нынешнего главы правительства Владимира Гройсмана.

"Я думаю, что 29-го (узнают имя нового премьер-министра, - ред.). Я думаю, что 29-го все узнают очень много нового… будет много новостей", - сказал он в эфире 112 Украина.

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Напомним, ранее Давид Арахамия от лица своей партии озвучил шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра. В списке - четыре фамилии: глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован. 

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премьер-министр Слуга народа новости Украины Давид Арахамия
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