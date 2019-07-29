СМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьера

29 июля 2019, 09:54

По данным журналистов, все имеющиеся ныне кандидаты на пост премьер-министра Украины хорошо известны общественности.

Кабмин
Кабмин / УНИАН

На данный момент на пост украинского премьер-министра и главы Кабмина имеется шесть достоверных кандидатур.

Соответствующее сообщение опубликовал портал КоммерсантЪ со ссылкой на собственный источник в Офисе президента (ОП) Владимира Зеленского.

По имеющимся данным:

  • заместитель главы ОН по экономическим вопросам Алексей Гончарук; 
  • делегат от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован; 
  • секретарь СНБО Александр Данилюк;
  • глава наблюдательного совета госконцерна Укроборонпроме Айварас Абромавичус;
  • глава правление госкомпании Нафтогаза Андрей Коболев;
  • исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Юрий Витренко.

Однако, по данным источника, в ОП усиленно проводят переговоры с кандидатами и в результате двое из них оказались на грани вылета из списка - поскольку настаивали на самостоятельности Кабмина. 

Напомним, ранее советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, признался, что список кандидатов на пост премьер-министра гораздо больше, чем обсуждаются СМИ и общественностью.

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Кабмин премьер-министр Юрий Витренко Айварас Абромавичус Андрей Коболев Украина офис президента
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