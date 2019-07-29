СМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьера

По данным журналистов, все имеющиеся ныне кандидаты на пост премьер-министра Украины хорошо известны общественности.
На данный момент на пост украинского премьер-министра и главы Кабмина имеется шесть достоверных кандидатур.
Соответствующее сообщение опубликовал портал КоммерсантЪ со ссылкой на собственный источник в Офисе президента (ОП) Владимира Зеленского.
По имеющимся данным:
- заместитель главы ОН по экономическим вопросам Алексей Гончарук;
- делегат от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован;
- секретарь СНБО Александр Данилюк;
- глава наблюдательного совета госконцерна Укроборонпроме Айварас Абромавичус;
- глава правление госкомпании Нафтогаза Андрей Коболев;
- исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Юрий Витренко.
Однако, по данным источника, в ОП усиленно проводят переговоры с кандидатами и в результате двое из них оказались на грани вылета из списка - поскольку настаивали на самостоятельности Кабмина.
Напомним, ранее советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, признался, что список кандидатов на пост премьер-министра гораздо больше, чем обсуждаются СМИ и общественностью.