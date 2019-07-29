СМИ узнали всех претендентов от Зеленского на пост премьера

Кабмин / УНИАН

На данный момент на пост украинского премьер-министра и главы Кабмина имеется шесть достоверных кандидатур.

Соответствующее сообщение опубликовал портал КоммерсантЪ со ссылкой на собственный источник в Офисе президента (ОП) Владимира Зеленского.

По имеющимся данным:

заместитель главы ОН по экономическим вопросам Алексей Гончарук;

делегат от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован;

секретарь СНБО Александр Данилюк;

глава наблюдательного совета госконцерна Укроборонпроме Айварас Абромавичус;

глава правление госкомпании Нафтогаза Андрей Коболев;

исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Юрий Витренко.

Однако, по данным источника, в ОП усиленно проводят переговоры с кандидатами и в результате двое из них оказались на грани вылета из списка - поскольку настаивали на самостоятельности Кабмина.

Напомним, ранее советник президента Владимира Зеленского, экономист Олег Устенко, признался, что список кандидатов на пост премьер-министра гораздо больше, чем обсуждаются СМИ и общественностью.