Богдан показал фото "нового премьер-министра": сеть в замешательстве

Андрей Богдан показал "нового премьера" / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан "взорвал" сеть фото с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым.

Глава ОПУ подлился на своей странице в Facebook назвал Кошевого новым премьер-министром Украины. Фото было сделано в Одессе.

"Президент, глава ОПУ и премьер-министр", - подписал снимок Богдан.

Кто-то воспринял эту новость всерьез, и стал поздравлять Кошевого с назначением, большинство живо отреагировали на шутку, предложив комику пост мэра Киева, кто-то пошел дальше, и агитировал сделать певицу Maruv Министром внутренних дел.

"Министр внутренних дел – Марув!", - предложил Алехандро Регис.

"Новая власть "без кумовства", - раздосадовался Jedrek Marynarz, приложив фото, на котором написано "Давай. Ну давай уже! Назначай лысого. Ты этого хочешь!".

"Премьер? А разве то с левой стороны не мэр Киева?", - спросил Александр Доний.

"Нормальный выбор. Кошевой точно не будет хуже Яценюка с Гройсманом. Хуже просто некуда. Значит, точно будет лучшим премьером за последние пять лет", - отметил Андрей Леонов.

Ранее СМИ назвали неожиданного претендента на должность премьер-министра.