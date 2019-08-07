"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады

7 августа 2019, 07:48

Генпрокурором скорее всего станет один из замов главы ОП.

У Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады
У Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады / Униан

Новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия от лица своей партии озвучил шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра.

Этот список вдвое меньше, чем озвученный ранее список всех претендентов от Зеленского на пост премьера.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (глава правления Нафтогаза – ред.), Юрий Витренко (исполнительный директор того же Нафтогаза), Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор МВФ)", — рассказал в интервью Радио НВ Арахамия.

Читайте также"Независимый, мощный гуру": Зеленский пояснил, хочет ли Вакарчука в премьерыГенпрокурором скорее всего станет другой замглавы ОП – Руслан Рябошапка. Хотя есть и альтернативные кандидаты, признал Арахамия.

При этом главу Слуги народа Дмитрия Разумкова, по его словам, считают "безальтернативным" кандидатом на пост спикера Рады.

Сам же Разумков косвенно анонсировал назначение представителя оппозиции на пост вице-спикера Верховной Рады IX созыва.

Об этом Разумков заявил, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", – прокомментировал он в эфире телеканала 112 вопрос, представителя какой именно оппозиции получит должность вице-спикера Рады.

Разумков допустил, что претендентов будет четверо. Среди них и будут выбирать путем голосования.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, кто имеет наибольшие шансы занять пост премьер-министра Украины. При этом он выделил главных фаворитов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
оппозиция Верховная Рада премьер-министр вице-спикер Слуга народа Дмитрий Разумков Давид Арахамия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:12
Прогноз погоды на 7 августа назвал счастливчиков, кому понадобятся зонты
07:52
Лига чемпионов: результаты матчей квалификационного раунда
07:48
"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады Видео
07:30
Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы
07:26
Команда Порошенко проср*ла ситуацию в ПАСЕ, но проср*ть всю нашу дипломатию ей не дадут мнение
07:20
Магнитный удар стукнет по голове и помешает работе Видео
07:14
Ситуация критическая: почему украинцам грозит отключение воды
06:59
Отношения с Трампом превратились в головоломку для Зеленского мнение
06:43
Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару
06:23
Стрижка боб-каре осень 2019: самые модные варианты, которые омолодят Фото
06:02
"Е*ать, душа": Экс-Серебро вывалила грудь из откровенного платья
05:48
Смертельная болванка из космоса: названа дата сближения с Землей гигантского астероида Видео
05:28
Кощей Бессмертный неизлечимо болен: астролог раскрыл тайну Медведчука
04:52
Могучая торпеда Нибиру взорвет Землю за 200 секунд - уфологи
04:36
Переломы и потеря ногтей: названа опасность кроссовок
04:01
Новое подорожание: цены на хлеб подскочат на 20% - эксперт
03:15
В чем польза арбуза, в чем вред и как выбрать арбуз правильно Видео
02:27
Диетолог развеяла мифы об овсянке и подсказала, как выбрать полезную крупу
01:47
К каким проблемам приведет стычка США и РФ из-за Северного потока-2: эксперт дал прогноз
01:03
Горячая порнозвезда-француженка разделась для фанатов на фото Фото
00:25
Стало известно, сколько женщин готовы к курортному роману
00:11
Супрун объяснила всем "жиртрестам" и "дрыщам", что такое здоровый вес
06 августа, вторник
23:58
Лига Европы: результаты матчей квалификационного раунда
23:40
Убийство украинских военных на Донбассе: Волкер отреагировал на нарушение перемирия
23:34
Лига чемпионов: Брюгге дожало Динамо (видео гола и острых моментов) Видео
23:20
Лига чемпионов: Брюгге - Динамо - 1:0: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка
23:17
Семь миллиардов в США: Луценко сделал громкое заявление о людях Януковича
22:42
Настя Ивлеева выходит замуж за Элджея
22:39
Украинский самолет атаковали в Ливии: первые подробности
22:15
Два трупа в больнице на Одесчине: мужчина подорвал себя и свою сожительницу Видео
22:10
Карнивал Роу 2019: точная дата выхода и трейлер сериала Видео
21:41
Из России сбежал скандальный дизайнер Артемий Лебедев - видео
21:26
Луценко сваливает: названа дата отставки генпрокурора Видео
21:16
Кресло вице-спикера: Разумков сделал предложение оппозиции
20:58
Вежливый ответ: во Франции отозвались на призыв Зеленского по сбору нормандского формата
20:51
Медицина для взрослых: в Англии пара сняла порно в коридоре больницы
20:45
Зам Климкина пролила свет на причины его конфликта с Зеленским
20:09
У Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде Видео
20:00
Кличко за последний месяц четыре раза ходил в отпуск Фото Видео
20:00
Ученые выявили ряд полезных свойств красного корейского женьшеня для украинцев новости компании
19:38
Потенциальный рулевой Слуги народа в Раде высказался о своем назначении
19:21
Капитуляция Луценко: в ГПУ одобрили подозрения окружению Порошенко - видео Видео
19:19
Горы отходов и жуткая вонь: в "ДНР" город утопает в мусоре
19:11
"Присылайте все иски": Гонтарева высказалась из-за вызова на допрос в ГПУ
19:07
Полиграфы и массовые увольнения: новый главный пограничник наметил план действий
18:50
Погибли четыре бойца на Донбассе: Зеленский публично обратился к Меркель, Путину и Макрону
18:35
Руни возглавил английский клуб
18:30
500 самых зажиточных толстосумов мира потеряли за день 117 миллиардов
18:28
Wizz Air откроет шесть новых рейсов из Украины
18:22
Иждивенцы государства: Парубий и Ко получили по 20 тысяч за аренду жилья в июне - список Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять