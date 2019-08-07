"Безальтернативный" Разумков и теплые места для оппозиции: у Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады

У Зеленского рассказали о премьере и вице-спикере Рады / Униан

Новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия от лица своей партии озвучил шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра.

Этот список вдвое меньше, чем озвученный ранее список всех претендентов от Зеленского на пост премьера.

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (глава правления Нафтогаза – ред.), Юрий Витренко (исполнительный директор того же Нафтогаза), Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор МВФ)", — рассказал в интервью Радио НВ Арахамия.

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При этом главу Слуги народа Дмитрия Разумкова, по его словам, считают "безальтернативным" кандидатом на пост спикера Рады.

Сам же Разумков косвенно анонсировал назначение представителя оппозиции на пост вице-спикера Верховной Рады IX созыва.

Об этом Разумков заявил, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", – прокомментировал он в эфире телеканала 112 вопрос, представителя какой именно оппозиции получит должность вице-спикера Рады.

Разумков допустил, что претендентов будет четверо. Среди них и будут выбирать путем голосования.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, кто имеет наибольшие шансы занять пост премьер-министра Украины. При этом он выделил главных фаворитов.