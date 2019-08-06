Коломойский назвал главных фаворитов на пост премьер-министра

Игорь Коломойский / УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, кто имеет наибольшие шансы занять пост премьер-министра Украины.

Как подчеркнул он в интервью РБК, основными претендентами на место главы Кабмина являются исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки — Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - сообщил Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский рассказал, как закончить войну на Донбассе.