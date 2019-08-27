Самовыдвиженцы захотели своего человека в вице-спикеры: озвучена кандидатура

Верховная Рада / УНИАН

Избранные в Верховную Раду IX созыва по мажоритарным округам народные депутаты-самовыдвиженцы предлагают на должность вице-спикера парламента свою соратницу Ирину Констанкевич.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Интерфакс-Украина со ссылкой на избранного нардепом Дмитрия Лубинца.

"Как представитель народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Констанкевич Ирины Мирославовны", — заявил он.

К слову, Констанкевич одержала победу на досрочных выборах в Раду в одномандатном мажоритарном округе №23 (Волынская область).

Напомним, ранее Дмитрий Разумков, глава партии Слуга народа (политсилы Владимира Зеленского) сделал предложение оппозиции по поводу кресла вице-спикера Рады.