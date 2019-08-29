Первый раз в первый класс: как новая Рада собирается на заседание

29 августа 2019, 09:27

Депутаты от политической партии Слуга народа возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.

Народные избранники собираются на первое заседание Рады / ukranews.com

В четверг утром, 29 августа, в центре Киева новоизбранные депутаты собираются в Верховную Раду на торжественное первое заседание, которое должно начаться в 10:00.

При этом у парламента будущих нардепов уже ждут с плакатами против кнопкодавства. "Не касайся кнопки ближнего своего", – призывают активисты народных избранников.

/ chesno.org

Вместе с тем избранные депутаты от политической партии Слуга народа возложили цветы к Стене памяти павших за Украину возле Михайловского собора.

При этом депутаты проводят шествие в центре столицы с целью увековечения погибших за Украину.

На Михайловской площади также собрались около 70 граждан, среди которых были матери и родственники погибших украинских военных на Донбассе, а также их побратимы. Граждане держали в руках плакаты с фотографиями погибших украинцев.

Депутаты после возложения цветов подходили к гражданам и общались с родственниками погибших.

Кроме того, после возложения цветов вновь избранные депутаты пешком отправились к зданию Верховной Рады, где они сегодня принесут присягу и примут ответственность за введение изменений в стране.

Шествие они начали с улицы Михайловской и также остановились в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

Напомним, ранее стала известна повестка дня новой Рады.

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Верховная Рада парламент народные депутаты
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