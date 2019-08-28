Разумков поведал, когда новые депутаты Рады примут присягу и начнут работать

Дмитрий Разумков / УНИАН

В четверг, 29 августа, в перерыве между торжественным заседанием и рабочим заседанием Верховной Рады нового, IX созыва, депутаты будут подписывать присягу народных избранников.

С таким заявлением во время брифинга выступил глава Подготовительной депутатской группы и глава президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков.

По его словам, торжественное заседание начнется в 10 часов, а затем будет объявлен трехчасовый перерыв.

Читайте такжеРазумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин"Во время этого перерыва народные депутаты будут подписывать присягу, будут получать карточки, будут получать удостоверения и будут становиться народными депутатами в полном объеме и будут приступать к работе", − заявил Разумков.

К слову, по словам рулевого Слуги народа, в 13.00 стартует первое рабочее заседание Верховной Рады IX созыва, во время которого предполагается рассмотреть 27 вопросов повестки дня.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков предупреждал о проблемах с внедрением сенсорной кнопки в Верховной Раде, а также комментировал слухи о новом премьер-министре и составе Кабмина.