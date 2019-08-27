Разумков прокомментировал слухи о новом премьере и составе Кабмина

Дмитрий Разумков / УНИАН

Глава партии Слуга народа, политсилы президента Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков утверждает, что уже в начале работы Верховная Рада IX созыва утвердит состав нового правительства.

"Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время после начала работы нашей Верховной Рады", - отметил он.

Кроме того, Разумков отказался комментировать недавние просочившиеся в медиа кандидатуру премьера и новый состава Кабинета министров.

По его словам, по поводу кандидатур на должности в правительство можно будет говорить только после консультаций со всеми фракциями.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что новым премьер-министром станет замруководителя Офиса президента Алексей Гончарук. Позднее сообщалось о том, что нынешний глава МВД Арсен Аваков сохранит свой пост и в новом Кабмине, а главой Минэкономики станет Тимофей Милованов − руководитель Киевской школы экономики.