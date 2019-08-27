Разумков прокомментировал слухи о новом премьере и составе Кабмина

По словам Дмитрия Разумкова, главы партии Слуги народа, окончательная схема нового Кабмина сложится только после консультаций со всеми фракциями.
Глава партии Слуга народа, политсилы президента Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков утверждает, что уже в начале работы Верховная Рада IX созыва утвердит состав нового правительства.
"Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время после начала работы нашей Верховной Рады", - отметил он.
Кроме того, Разумков отказался комментировать недавние просочившиеся в медиа кандидатуру премьера и новый состава Кабинета министров.
По его словам, по поводу кандидатур на должности в правительство можно будет говорить только после консультаций со всеми фракциями.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что новым премьер-министром станет замруководителя Офиса президента Алексей Гончарук. Позднее сообщалось о том, что нынешний глава МВД Арсен Аваков сохранит свой пост и в новом Кабмине, а главой Минэкономики станет Тимофей Милованов − руководитель Киевской школы экономики.