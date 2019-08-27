Новые министры: журналисты узнали, кто может войти в Кабмин

Аваков точно не возглавит СНБО, заявила Кошкина / Фото: mvs.gov.ua

Основным претендентом на должность министра экономики в новом правительстве стал Тимофей Милованов - руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата. Об этом в своем Telegram- канале написала журналист Соня Кошкина.

По ее словам, новым премьер-министорм станет заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук – это решение было принято на прошлых выходных.

"Сказ про "двух претендентов" - для отведения глаз", - отметила Кошкина.

Тимофей Милованов - основной кандидат на пост министра экономики. А что касается действующего министра МВС Арсена Авакова – "на данный конкретный момент принято решение о том, что Арсен Аваков остаётся в орбите".

"В его поддержку, в частности, высказывается Игорь Коломойский, другие влиятельные персонажи и многие члены ЗеКоманды. В каком качестве остаётся - ещё уточняется. Точно не СНБО. Скорее всего, ипостась будет прежней - глава МВД, но варианты, конечно, возможны", - добавила журналист.

Также, по ее словам, кресло Генпрокурора займет Руслан Рябошапка. Расклад по всем остальным назначения Кошкина пообещала опубликовать вечером.

Тем временем экс-нардеп Верховной Рады Сергей Лещенко также на своем канале в Telegam cообщил, как могут распределиться портфели:

"Премьер-министр - Алексей Гончарук

Министр финансов - Оксана Маркарова

Министр экономики - Тимофей Милованов

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)

Министр охраны здоровья - Олег Петренко

Генпрокурор - Руслан Рябошапка".

"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры", - добавил Лещенко.

Напомним, ранее СМИ писали, что президент Владимир Зеленский определился с претендентом на пост премьер-министра Украины– он будет предлагать парламенту кандидатуру заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, журналист Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.