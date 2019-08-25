СМИ назвали неожиданную кандидатуру на место Луценко

25 августа 2019, 04:30

Главным претендентом на должность генпрокурора остается Руслан Рябошапка.

Иван Баканов
Ивана Баканова назвали кандидатом на место генпрокурора / УНИАН

Новым генеральным прокурором Украины может стать нынешний и.о. главы СБУ Иван Баканов.

Как стало известно Левому берегу из своих источников, главным претендентом на эту должность остается Руслан Рябошапка.

Однако существует вероятность, что генпрокурором будет Баканов, а Рябошапка займет его пост в СБУ.

Напомним, ранее новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Генпрокуратуру Украины скорее всего возглавит заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка.

Позже сам замглавы ОП заявил, что не будет чувствовать"никакого дискомфорта", если возглавит ГПУ

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СБУ ГПУ генпрокурор Руслан Рябошапка Иван Баканов
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