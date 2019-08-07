"Дискомфорта не будет": Ряпошапка ответил, готов ли стать генпрокурором

Руслан Рябошапка может занять кресло Юрия Луценко / Фото пресс-службы президента

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка прокомментировал свое возможное назначение на должность Генерального прокурора Украины.

В интервью 24 каналу он заявил, что не будет испытывать дискомфорт от своих обязанностей в роли руководителя ГПУ.

"Я не чувствую никакого дискомфорта в том, что мне придется делать в должности генерального прокурора, если этот факт будет. То есть, я не могу говорить, что эта работа для меня некомфортная или будет доставлять дискомфорт с тем, что я якобы буду чувствовать себя не на своем месте. Такого нет", - сказал Рябошапка.

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Напомним, ранее новоизбранный депутат от Слуги народа Давид Арахамия сообщил, что Генпрокуратуру Украины скорее всего возглавит заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка.

6 августа действующий Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.