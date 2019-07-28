Кто такой Руслан Рябошапка и превратится ли он в марионетку Зеленского

Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал вероятным генпрокурором, не просто один из претендентов на эту должность – он возглавит ГПУ, потому что новый президент ему доверяет. Такое мнение высказали Главреду ряд экспертов. Мы разобрались, кто такой Рябошапка, как опыт работы в госорганах отразится на реформе ведомства и чем он докажет желание избавиться от схем.

Правда, вступить в свои полномочия новый глава ГПУ сможет только после того, как соберется новая Верховная рада. Именно депутаты должны уволить с ложности предшественника Юрия Луценко, и назначить кандидатуру от президента.

После вуза – в Минюст

Известно, что юридическое образование претендент на главу ГПУ получил в 1998-ом – учился в Международном Соломоновом университете. В том же году начал работу в Минюсте на разных должностях. Например, был заместителем начальника Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний.

Считается, что Рябошапка человек нынешнего главы Офиса президента Андрея Богдана, который и привел его в команду Владимира Зеленского. Действительно, на сайте Минюста мы на шли упоминания, что Богдан (он в 2000-ых был замминистра юстиции) вместе с Рябошапкой писали проекты кодексов про административные и криминальные проступки, проекты законов про прокуратуру и статусы следователей.

Руслан Рябошапка и Андрей Богдан во время работы в Минюсте

В 2010-ом (тогда президентом стал Виктор Янукович) Рябошапка возглавил бюро антикоррупционной политики секретариата Кабмина, а в 2013-ом был заместителем директора Департамента юридического обеспечения секретариата в правительстве Николая Азарова. В октябре того же года он ушел работать в Трансперенси интернешнл.

Уже в марте 2014-ого Рябошапка вернулся в Минюст, но уволился в октябре. Причиной стал конфликт с шефом ведомства Павлом Петренко.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, как будут бороться с коррупцией в УкраинеВ 2016-ом Рябошапка победил в конкурсе на должность члена новосозданного Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Там он занимался вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов. Но в 2017-ом покинул пост, причем с громким скандалом – обвинил коллег в неэффективности и нежелании проверять декларации топ-чиновников.

Родители Рябошапки – пенсионеры. Мать Зинаида указала в соцсетях, что живет в Страсбурге. А отец несколько лет назад подал в суд на сына и дочь Людмилу (она тоже по образованию юрист, работала в Укрзализныце). Папа пожаловался, что его выгнали из дома в Вышгороде. И он вынужден был переехать в село Черниговской области. Он потребовал, чтобы дети выплачивали алименты. Но суд посчитал, что его пенсии, которая на тот момент составляла более 2 тыс. грн., достаточно, чтобы не бедствовать. И отказал.

Семья живет во Франции

Супруга Рябошапки Олеся работала в Минюсте начальником отдела с длинным названием - гражданского и хозяйственного процесса в Нацбюро по делам соблюдения конвенции о защите прав и основных свобод. C 2007-она живет во французском Страсбурге, где работает в Совете Европы. Там родились трое сыновей Олеси Руслана – Тимур, Марк и Лука, все они граждане Франции. Судя по последней декларации Рябошапки (она была подана год назад), с 2012-го Олеся является владелицей квартиры и земельного участка в Новых Петровцах под Киевом (рядом с угодьями беглого президента Януковича Межигорье). А в 2016-ом она приобрела дом и земельный участок во Франции за 1 млн. евро.

Супруга Олеся Бартовщук

Примечательно, что в последние годы Руслан Рябошапка подолгу жил во Франции. Это следует из решения Высшего админсуда, с помощью которого юрист успешно оспорил начисленные ему налоги и военный сбор. Доказал, что с ноября 2014-го по март 2016-го проживал с семьей и арендовал в Страсбурге недвижимость, что подтверждается документами.

Олеся – из семьи военнослужащих. Сейчас родители занимаются сетевым маркетингом – продают дорогую косметику и моющие средства. А раньше служили в Германии.

"В 86-ом мы заменились в Клайпеду, там родилась вторая дочь Валерия. После развала СССР переехали в Киев служили в Минобороны. Андрей был начальник продовольственной службы Генштаба, а я - бухгалтером в финансовой части. В 1998 году Андрей ушел на пенсию по болезни, а я в частные предприниматели - содержу маленькое кафе", - поделилась в соцсетях несколько лет назад новостями теща Рябошапки.

Опыт в праве - обязателен

Мы поговорили с экспертами и узнали, насколько опыт работы в предыдущей власти может повлиять на реформы в прокуратуре, от которой украинцы уже много лет ожидают результатов. Например, по делам Майдана и бывших чиновников.

Должность генпрокурора ни в коем случае не политическая, а вот глубокие знания права - обязательны. Поэтому работа в Минюсте – только плюс. Об этом нам сказал глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

"При назначении на этот пост нужно следовать букве закона, где четко прописаны требования к генпрокурору, и их нужно выполнять. Все остальное нужно выбирать среди кандидатур, которые есть – кто является лучшим. Если претендент отвечает требованиям, он имеет право на эту должность. А дальше нужно смотреть – и выбирать лучших среди кандидатур. Но это точно не должна быть политическая должность, а сугубо профессиональная. Это должен быть человек, который имеет глубокие знания права вообще, особенно уголовного права и процесса. Также, очень важно, чтобы был опыт работы, связанный с работой в суде, прокуратуре, парламенте или Минюсте. Что касается Руслана Рябошапки, то он на протяжении многих лет он возглавлял именно департамент, который занимался криминальным и криминально-процессуальным правом. И с этой точки зрения, у него высокий уровень подготовки", - говорит Колиушко.

Замечен в борьбе со схемами

Политолог Владимир Фесенко говорит кандидатуру Рябошапки озвучили не для того, чтобы собрать мнение людей, а потому что президент ему доверяет.

Читайте такжеЗе-команда готовит масштабную админреформу"Рябошапка уже пробовал бороться с злоупотреблениями во власти, когда работал в НАПК. Это было во времена Петра Порошенко, но Рябошапку выдавили из этих органов. Что касается опыта работы в госструктурах, то я могу привести другой пример – глава Офиса президента Андрей Богдан. Но вопрос в том – человек принимает участие в схемах, или борется с ними? Рябошапка пока замечен в борьбе со схемами, и я не слышал, что он был частью этих схем. И я не думаю, что кандидатуру огласили для сбора критики. Скорей всего, Руслан Рябошапка получил доверие от нового президента, как во время работы избирательной кампании, и особенно в первые месяцы работы в новой администрации – Офисе президента", - говорит Фесенко.

Через месяц будет ясно

Политолог Олег Саакян уверен, что опыт работы в госструктурах может быть, как позитивным, так и негативным.

"Все зависит от того, как захотят использовать это информацию в отношении кандидата на должность новоназначенного генпрокурора. С одной стороны, будущему руководителю ГПУ это дает возможность, зная слабости системы, разломать ее и собрать по-новому. Но если такого желания нет, а при этом чиновник знает все уязвимые места системы, он может использовать эти знания в своих интересах", - говорит Саакян.

И добавляет, что задание у того, кто возглавит ГПУ, будет очень сложным.

"Запрос наказать тех, кто еще до недавнего времени чувствовал себя безнаказанным, и привел господина Зеленского в президентское кресло. Но при этом, новому генпрокурору придется еще и на ходу реформировать саму систему Генпрокуратуры – фактически пересоздавать ее заново. Поэтому претендент на эту должность должен иметь менеджерские навыки и знания, как работает система, ее изъяны и то, на что ее нужно поменять. И тут нужны очень профессиональные юридические знания, чтобы разорвать и при этом обеспечить непрерывность работы ГПУ в этот переходной период", - говорит политолог.

По его словам, после парламентских выборов в Украине сложилась очень нехарактерная ситуация с монобольшинством.

"И цунами, которое снесло львиную часть старых хозяев жизни, открывает окно возможностей для переформатирования правил игры. И в этих условиях есть вероятность того, что часть из тех, кто играл по старым правилам, смогут принять новые. И эти люди будут полезны для изменения ситуации, поскольку не все из системы являются однозначно плохими. И при условии изменения правил и осознания этими людьми неизбежности изменений, часть может стать достаточно конструктивной как раз для этого переходного этапа", - говорит Саакян.

И добавляет, все сейчас выглядит так, что у Владимира Зеленского действительно есть желание поменять систему и перезагрузить ее.

"Другое дело, что власть является одним из самых больших искушений, которые только существуют. И она очень часто меняет людей. И поддастся новый президент этому искушению или нет, мы увидим уже в ближайший месяц", - прогнозирует политолог.

На меч правосудия не рассчитываем

Политолог Виталий Кулик уточняет, что из-за опыта работы в Минюсте у Рябошапки есть представление о том, как работает система, и не путает нормы Уголовно-процессуального кодекса.

"Руслан Рябошапка, как политик, будет зависим от политической воли, которую будет проводить Владимир Зеленский, и от команды президента. И в такой ситуации Рябошапка будет иметь определенный карт-бланш и запас мобильности, чтобы реализовать все то, что обещала команда Зеленского, в частности, доведение до конца дел Майдана, дел о коррупции, а также дел относительно бывших и новых чиновников, которые были у Порошенко", - говорит Кулик.

По его словам, идеальным сценарием было бы переформатирование Генеральной прокуратуры.

"Новое законодательство, определяющее место ГПУ в системе правопорядка, признание определенной автономии Генпрокуратуры. И роль генпрокурора также изменилась, по сравнению с тем, какой она была, когда Луценко приходил на эту должность. Даже название должности теперь звучит не как "генеральный прокурор Украины", а "генеральный прокурор". А определенные следственные функции ГП были переданы Государственному бюро расследований (ГБР)", - говорит эксперт.

И уточняет, что отводить Генеральной прокуратуре роль "меча правосудия" президента, он бы не стал.

"Функции и фокус внимания переместятся на НАБУ и ГБР. Именно они будут главным орудием борьбы с чиновниками-коррупционерами. И именно там будут самые громкие дела.

Рябошапко же будет доводить до конца те дела, начались еще при Шокине-Яреме и при Луценко. Я думаю, что первыми делами, которые будут завершены новым генеральным прокурором, станут дела бывших чиновников времен Януковича, дело о расстреле Майдана и другие знаковые дела. Думаю, что именно они строят задачами №1, которые президент Зеленский поставит перед Рябошапкой. И это вполне логичной: доказать свою эффективность новая команда может путем доведения этих дел до конца, чтобы продемонстрировать свое отличие от предыдущей власти", - считает Кулик.

Сможет ли сажать прокуроров?

Политолог Олесь Доний считает, что показатель эффективности ведомства – это расследование дел, которые касаются руководства государства.

"Почему это не было сделано до сих пор, в Генпрокуратуре обосновали так – мол, создали ряд новых антикоррупционных органов, которые должны бороться с коррупцией. Но как по мне, показателем очищения Генпрокуратуры будет как то, решится она отрывать уголовные производства и расследовать до логического судебного завершения, включительно с доведением до приговора, дел, которые касаются действующей власти", - говорит Доний.

Он уточняет – именно это и является камнем преткновения любой прокуратуры Украины, которая все время была на ручном управлении.

"Такая бездейственность связана с тем, что кандидатуру генпрокурора вносит президент. И соответственно шло гласное и негласно табу на любое окружение гаранта и людей, которые с ним связаны. А дальше по цепочке запрет трогать своих спускался все ниже и ниже. И поэтому подозрения о том, что генеральные прокуратуры продавали дела, были при всех руководителях этого ведомства. И показателем того, насколько эффективно работает генпрокуратура, будет как раз то – решатся ли сотрудники ГПУ открывать дела не на представителей предшествующей власти, а на представителей действующей", - уверен политолог.

И если такое табу будет продолжать действовать, то никакой реформы не произойдет, прогнозирует Доний.

"Существует такое понятие, как дихотомия (двойственность) между двумя П - профессионализмом и порядочностью. Профессионализм – это знание и опыт, а порядочность – это добродетель. Знание и опыт не гарантируют наличие добродетели, как и добродетель не гарантирует доведения в юридической плоскости до завершения. И поэтому это является бедой в нашей стране, поскольку юридические кадры становятся коррупцонногенными еще с того момента, как попадают в университеты на юридические факультеты. Туда получать знания идет очень мало людей, владеющих добродетелью. Как правило, студенты юридических вузов уже готовы к коррупции. И потом используют свои знания, чтобы делать эти злоупотребления более тонкими", - считает политолог.

По его словам, именно по этой причине прокуроры, судьи и представители других юридических профессий владеют сверхдорогими домами, автомобилями и большими суммами денег.

"Это проблема не конкретной структуры, а в целом, начиная с юридического образования. И я не верю, что ее можно решить реформой одного ведомства. Меня больше интересует не то - смогут ли сажать виноватых в преступлениях чиновников, а то – смогут ли они сажать прокуроров, которых поймают на злоупотреблениях. А это значит, что мы говорим о необходимости судебной реформы, потому что предыдущая была связана с подконтрольностью президенту. И в этом плане, более важно, чем назначать нового генпрокурора, реализовать тезис, который был у Зеленского в предвыборной кампании. Там говорилось, что судей первой инстанции выбирает население. И как по мне – это единственный путь для хотя-бы частичного очищения судебной системы.

И в случае наказания прокуроров, считает эксперт, будет больше шансов, что там появятся не только профессионалы, а еще и честные люди.

"Сегодня прокуроров не наказывают вообще, и возможностей для злоупотребления, включительно с продажей дел, намного больше, чем тех, которые были доведены до конца", - резюмирует Доний.