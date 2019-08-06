Луценко сваливает: названа дата отставки генпрокурора

6 августа 2019, 21:26

Генеральный прокурор готов написать заявление об отставке.

Юрий Луценко
Юрий Луценко готов уйти в отставку / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов подать в отставку, тем самым доказав, что не держится за главное кресло в ГПУ.

Отметим, Луценко заявил, что подаст в отставку с должности, когда Верховная Рада 9-го созыва приступит к работе.

"Как только новый парламент соберётся ... я подам заявление об отставке", - сказал он в эфире Радио НВ во вторник вечером, 6 августа.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал претендента на место Луценко. Кандидатом на должность генерального прокурора Украины является замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему прогоняет Луценко из ГПУКак заявил президент Владимир Зеленский, кандидатура Рябошапки рассматривается на должность главы Генеральной прокуратуры.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский.

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отставка ГПУ Юрий Луценко новости Украины
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