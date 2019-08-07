SPA вместо лекций: Милованов рассказал, как отучились в Трускавце "слуги народа"

Новоизбранные нардепы прошли недельное обучение/ Фейсбук Е.Кравчук

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, как проходило недельное обучение новоизбранных "слуг народа" в Трускавце. По его словам, подавляющее большинство кандидатов в нардепы посещали все лекции, но были и такие, которые вместо учебы отдыхали и ходили в SPA.

"Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили... Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходили, процентов где-то 80", - рассказал Милованов в интервью Украинской правде.

Что касается сертификатов после обучения, то их получат примерно 50-60% всех участников.

"Они (участники тренинга, - ред.) должны сдать еще третью "домашку", это пояснительная записка – у нее дедлайн 6 августа. Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов", - сказал Милованов.

Занятиями в Трускавце обучение народных избранников не ограничится – каждый из них до 1 сентября 2020 года имеет доступ к электронному кабинету. Там можно будет пройти тест, сдать домашнее задание и получить обратную связь от преподавателя.

Милованов считает, что обучение пошло на пользу кандидатам в народные депутаты: "Оно (обучение, – ред.) сплотило команду, позволило им немного понять, куда они заходят, позволило им дать обзор, чему нужно научиться, какие навыки им нужны".

Напомним, партия Слуга народа создает Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы.