"Учиться, учиться …": в Слуге народа анонсировали новые тренинги

"Выпускной" Слуги народа в Трускавце / Фейсбук Е.Кравчук

Партия Слуга народа создает Офис обучения и развития партии и уже планирует на осень новые программы, сообщила глава пресс-офиса партии, избранная нардепом от Слуги народа Евгения Кравчук.

При этом она опубликовала фото с последнего дня интенсива, на котором изображено около 60 человек из 254, которые проходили обучение в Трускавце. На вопросы о столь малом числе участников она ответила, что последний день обучения был факультативным.

В то же время на странице Слуги народа в Facebook сообщается о том, что в Трускавце завершилось недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютному месту Rixos Prykarpattya", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Трускавце встретился с представителями Слуги народа. Позднее СМИ раскрыли подробности их встречи.