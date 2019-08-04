СМИ раскрыли подробности встречи Зеленского со "слугами народа" в Трускавце

"Слуги народа" отшутились – сказали, что Владимир Зеленский "приходил принимать экзамены", узнали журналисты / Reuters

Президент Владимир Зеленский в Трускавце Львовской области в субботу, 3 августа, был на встрече с будущими нардепами от своей партии Слуга народа около 40 минут.

"Слуги народа" не захотели рассказывать, о чем шла речь на встрече с главой государства, пишет ТСН.

По его данным, будущие народные избранники отшучивались, что украинский лидер "пришел принимать экзамены".

Напомним, 3 августа днем Владимир Зеленский приехал в отель Rixos, в котором будущие нардепы от партии Слуга народа проходят обучение, и закрылся с ними для проведения рабочего совещания.

Ранее стало известно, что обучение "слуг народа" проходит в Rixos Prykarpattya - это самый дорогой отель Трускавца. Цена номера в этом отеле стартует от 3 тысяч 600 грн за сутки. Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил: "Cняли то, что... была возможность снять".