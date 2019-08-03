Зеленский в Трускавце приехал к "слугам народа", опубликовано видео

Владимир Зеленский в Трускавце встретился со "слугами народа" / pravda.com.ua

В субботу днем, 3 августа, в Трускавце Львовской области президент Владимир Зеленский приехал на встречу с будущими народными депутатами от своей партии - Слуга народа.

Глава государства прибыл в отель Rixos, в котором народные избранники проходят обучение, и закрылся с ними для проведения рабочего совещания, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные корреспондента.

По сведениям издания, украинский лидер прибыл в отель Rixos в 12:45 из Mirotel, в котором проходило совещание по вопросам медицинского туризма.

"Президент шел из Mitrotel к кортежу быстро в сопровождении охраны. Толпа... его фотографировала, звучали аплодисменты… Зеленский быстро прошел к автомобилю", - отмечается в материале.

Также издание показало видео, на котором запечатлен приезд главы государства в Rixos.

Ранее сообщалось, что будущие народные депутаты от Слуги народа проходят обучение в самом дорогом отеле в Трускавце - Rixos Prykarpattya. Стоимость номера в отеле за сутки стартует от 3 тысяч 600 грн. Глава политсилы Дмитрий Разумков говорил: "Cняли то, что... была возможность снять".