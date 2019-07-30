Обучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание"

Будущие народные депутаты Украины от партии Слуга народа, которых избрали в Николаевской области, показали снимки с обучения в Трускавце.

Отметим, перед поездкой в Трускавец на курсы будущим парламентариям обещали жесткий формат обучения, даже говорили, что мало кто выдержит.

"Обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты". Такой жесткий формат – это реально жесть. Посмотрим, кто выдержит", - говорил тогда в Facebook почетный президент Киевской школы экономики и первый заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

Отметим, николаевские депутаты разместили в соцсетях много фотографий, и намека на "страдания" там нет. В частности, много фотографий разметил в Сети Игорь Копытин.

Кроме того, будущий депутат Игорь Негулевский выложил в сеть видео с домашним Читайте также"Конкуренция Ирине Луценко": будущая нардеп от Слуги народа выгуляла в Трускавце сарафан Versaceзаданием.

Напомним, ранее глава президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков пояснил, почему для занятий "школы депутатов" был избран самый дорогой отель в Трускавце Rixos Prykarpattya.

"Сняли то, что у нас была возможность снять. Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", — заявил он.

К слову, в Rixos Prykarpattya стоимость номера за сутки стартует от 3,6 тысячи гривен.

Также ранее "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в Трускавце. На одном из занятий они разбирали деятельность своих предшественников и отзывались о них крайне нелицеприятно.

В частности, на одной из лекций новым нардепам задали вопрос: "За достижения в какой сфере известен депутат 8-го созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич?".

В ответе было предложено указать вариант "Не знаю", если участник не знаком с его деятельностью. Но "слуги народа" решили покреативить. Среди ответов высветились такие оценки деятельности Шпенова: "Говнюк", "Пизд*л деньги", "А такой был разве?", "Феодал", "А он точно депутат?", "Скотина", "Подлец" и т. д. О деятельности Юрия Березы ответ был также лаконичным: "Х*йкин".