"Говнюк" и "скотина": "слуги народа" обматюкали экс-нардепов на интенсиве в Трускавце

29 июля 2019, 14:09

Новоизбранные нардепы креативили, как могли, оценивая деятельность своих предшественников.

слуга народа
Народные избранники поехали на тренинг / Facebook Слуга народа

Новоизбранные "слуги народа" на этой неделе находятся на курорте в Трускавце, где проходят курс обучения перед последующей работой в Верховной Раде IX созыва.  На одном из занятий они разбирали деятельность своих предшественников и отзывались о них крайне нелицеприятно.

В частности, на одной из лекций новым нардепам задали вопрос: "За достижения в какой сфере известен депутат 8-го созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич?".

В ответе было предложено указать вариант "Не знаю", если участник не знаком с его деятельностью. Но "слуги народа" решили покреативить. Среди ответов высветились такие оценки деятельности Шпенова: "Говнюк", "Пизд*л деньги", "А такой был разве?", "Феодал", "А он точно депутат?", "Скотина", "Подлец" и т. д. О деятельности Юрия Березы ответ был также лаконичным: "Х*йкин".

Так "слуги народа" оценили работу Юрия Березы / Фото Обозреватель

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. 

Позднее президентская партия анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов. Программа получила название Курс молодого депутата.

Нардепам обещали жесткий формат обучения, даже не исключали, что мало кто его выдержит. При этом разместили народных избранников в самых дорогих гостиницах Трускавца. Позже глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков пояснил, что для нардепов "сняли то, что была возможность снять".

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