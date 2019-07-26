Новоизбранным "слугам народа" пообещали "жесть" в Трускавце

Разумков / Facebook команда Зеленского

Уже на следующей неделе новоизбранные народные депутаты от партии Слуга народа поедут в Трускавец на обучающие курсы для будущих парламентариев.

Нардепам обещают жесткий формат обучения, даже не исключают, что мало кто выдержит.

"Обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты". Такой жесткий формат – это реально жесть. Посмотрим, кто выдержит", - написал в Facebook почетный президент Киевской школы экономики и первый заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

В то же время пользователи Сети отнеслись критично к этой идее. Кто-то считает, что за неделю мало чему можно научиться, а некоторые предлагают лишать мандата за проваленный экзамен.

Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля. Уверенную победу получила партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.

Как сообщал Главред, президентская партия анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов. Программа получила название Курс молодого депутата.