"Достойная замена Гаврилюку": в Сети "разделали под орех" будущего нардепа

Провальное выступление кандидата вызвало насмешки в соцсети / Скриншот видео

В Сети активно обсуждают выступление кандидата от партии Слуга народа, который победил на округе №89 на Ивано-Франковщине в рамках досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля.

Выступая перед избирателями, кандидат в народные депутаты забыл свой возраст. Мужчины, которые сидели рядом, начали подсказывать, сколько ему лет.

Пользователи Facebook взорвались возмущениями и насмешками: "Оно в школу ходило?", "Это те, кто должен создавать законодательную базу?", "Как стыдно!", "Сильный переговорщик, сразу видно".

Согласно данным ЦВК, на 89 огруге в Івано-Франковской области победил Владимир Тимофейчук от партии Слуга народа. У него высшее образование, директор ЧП Агро-Лидер.

Напомним, шесть победителей выборов в Верховную Раду в одномандатных мажоритарных округах от партии Слуга народа не имеют полного высшего образования.

Позднее президентская партия анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов. Программа получила название Курс молодого депутата.