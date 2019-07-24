Все "слуги народа" пройдут "курс молодого депутата"

Первый интенсив будет продолжаться в течение недели / Facebook Слуга народа

Президентская партия "Слуга народа", которая проводит в новую Верховную Раду ряд неопытных в политике людей, анонсировала серию обучающих тренингов для своих членов. Программа получила название Курс молодого депутата.

На странице партии в Facebook заявляют, что экспресс-курс будет длится в течение недели и станет лишь частью обучающих программ, подготовленных для членов фракции Слуга народа. Программы будут реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады IX созыва.

В партии заявляют, что стремятся к тому, чтобы в результате учебного курса их депутаты получили необходимый уровень знаний проблемы и перспективы разных отраслей экономики и социальной жизни страны; разобрались в бюджетных процессах и процессах принятия государственных решений; научились строить политические стратегии изменений, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждений законодательных инициатив.

В Слуге народа также ожидают, что по результатам первого интенсива партия начнет работать как "сыгранная команда" и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложит к принятию пакеты законопроектов, которых ожидают их избиратели.

Как известно,Слуга народа с большим отрывом побеждает на досрочных парламентских выборах 2019 года.

Напомним, ранее лидер Слуги народа Дмитрий Разумков заявил, что после парламентских выборов политсила будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение и об отмене депутатской неприкосновенности.

Также напомним, что шесть победителей выборов в Верховную Раду в одномандатных мажоритарных округах от партии Слуга народа не имеют полного высшего образования.