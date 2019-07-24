ПТУ и ниже: в Раде будут шесть "слуг народа" без диплома

В новом парламенте будут новые лица без диплома / REUTERS

Фракция Слуги народа будет самой большой в парламенте девятого созыва. Причем состоять она будет не только из новых лиц, но и из неизвестных лиц без диплома.

В частности, шесть победителей выборов в Верховную Раду в одномандатных мажоритарных округах от партии Слуга народа не имеют полного высшего образования. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, с профессионально-техническим образованием в Верховной Раде окажется 36-летний Алексей Леонов, победивший в округе №130 в Одесской области.

Общее среднее образование имеют 32-летний Антон Поляков, победивший в округе №206 в Черниговской области, 45-летний Юрий Мисягин (округ №28, Днепропетровская область) и 37-летний Максим Зуев (округ №207, Черниговская область).

Еще двое победителей-мажоритарщиков – Александр Куницкий (округ №169, Харьковская область) и Татьяна Грищенко (округ №66, Житомирская область) – имеют профессионально-техническое и среднее специальное образование соответственно.

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Напомним, после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019 года в Центральной избирательной комиссии подсчитали более 99% протоколов. Триумфатор избирательной гонки - партия Слуга народа - еще больше оторвалась от конкурентов.