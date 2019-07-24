Триумф партии Слуга народа: немецкий политолог объяснил, грозит ли Украине террор

Украине не грозит террор, полагает Андреас Умланд / Скриншот

Немецкий политолог Андреас Умланд не считает, что из-за победы на внеочередных выборах в Верховную Раду в Украине партии Слуга народа президента Владимира Зеленского стране грозит установление авторитарного режима или террор.

Украина — не Российская Федерация, в украинском государстве другая политическая и протестная культура, в нашей стране не наблюдаются предпосылки для создания авторитарного режима, рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

Собеседник полагает, что есть позитив в том, что одна политсила берет власть в свои руки — ей нет на кого ссылаться.

"…в постсоветских системах мы даже наблюдаем такое, что… авторитаризм на этом строится — что есть очень много институтов, очень много важных людей в государстве и очень трудно сказать, а кто, собственно, за что отвечает…", — отметил Умланд.

По словам политолога, "в Украине это выражается, например, тем, что есть и премьер-министр и президент, но помимо этого еще есть руководитель того, что раньше называлось президентской администрацией (Администрация президента переименована в Офис президента — Ред.), …который тоже как-то важный, потом есть еще вице-премьеры, потом еще есть секретарь СНБО".

"Хотя… с чисто такой формальной точки зрения было бы хорошо, если разделить власть, и есть много органов, и они должны как бы контролировать и влиять друг на друга, на самом деле в определенных ситуациях даже такая ситуация, когда нет понятной ответственности, это может быть плохо, и есть вот эта странная смычка между… созданием новых и новых политических институтов, которые как бы пересекаются в своей ответственности, и авторитаризмом", — заявил он.

Эксперт добавил, что в Великобритании долгие годы одна партия выигрывала выборы, и она брала все, она все получала — "полностью исполнительную власть и доминирование в законодательной власти".

"…Михаил Винницкий, мой хороший друг и коллега,… он исходит из теории революции, да, и он в этом видит реванш, он подозревает, что будет новый авторитарный режим, а может и даже террор… я не настолько пессимистичен касательно этого… я не вижу, что здесь может создаться авторитарный режим…", — сказал политолог.

Напомним, в Украине 21 июля прошли выборы в Верховную Раду 2019, Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов, и по результатам подсчета голосов партия Слуга народа набирает свыше 40% голосов.