Свежо предание: ставший нардепом от Слуги народа комик собрался жить на депутатскую зарплату

Роман Грищук / Facebook-страница

Глава известного юмористического коллектива Мамахохотала Роман Грищук, прошедший в Верховную Раду по 222-му мажоритарному округу в Киеве от партии Слуга народа, уверен, что ему для жизни хватит зарплаты нардепа (около 30 тысяч гривен).

Свое мнение он озвучил в интервью порталу Главком. "Мне на жизнь надо денег не больше, чем платят депутату Верховной Рады, поэтому в финансовом плане для меня мало что меняется", — отметил Грищук.

Он также утверждает, что студия Мамахохотала — "успешный бизнес"."Но все доходы вкладываются дальше в развитие. Все, кто участвуют в шоу, получают гонорар ", — рассказал Грищук.

Напомним, что партия Слуга Народа проведет на популярном украинском курорте Трускавец специальные краткие обучающие курсы для своих новоиспеченных нардепов. Поздне в партии президента Владимира Зеленского оценили кандидатуры на пост премьер-министра и назвали преемника Уляны Супрун на посту главы Минздрава.

