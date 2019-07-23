Стоматолог, блогер, учитель и кондитер: кто выкинул старых политиков из власти

23 июля 2019, 11:59

Они одержали победу за счет молодежи, романтизма, энтузиазма и людей, которым это все надоело. А феодалы были уверены, что им этого электората хватит, но к ним никто не присоединился.

Связи, деньги и политический опыт – это то, что много раз помогало народным избранникам попадать в Раду. На парламентских выборах этого года все иначе все иначе - судя по предварительным данным, мимо парламента пролетели достаточно известные политики.

Мы посмотрели, кто именно обошел их в голосовании. И выяснили, как проигрыш изменит жизнь бизнесменов, промышленников и миллионеров.

Врач Максим Перебийнис / Источник: клиника Борис

В округе №212 (Дарницкий район Киева) побеждает 44 летний Максим Перебейнис из Слуги народа. Врач-анестезиолог из частной клиники Борис набрал в три раза больше голосов (34,43%), чем опытный политик от Свободы Игорь Мирошниченко (9,14%).

Стоматолог Артем Дубнов / Фото: facebook.com

В 213-ом округе (на Троещине) победил стоматолог 30-летний Артем Дубнов. Он набрал 36,26%, что в два раза больше, чем у нардепа Борислава Березы.

Анна Пуртова / Источник: facebook.com

На Печерском 221-ом округе лидирует Анна Пуртова, у нее – 22,62% голосов. 27-летняя глава общественной организации "Диджитал освита" обошла сразу двух известных политиков – нардепа, известного по Народному фронту Леонида Емца (набрал 16,98%) и дипломата, который входит в трехстороннюю контактную группу Романа Бессмертного (за него проголосовали 11,90% избирателей).

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Учитель Вячеслав Сигачев / Источник: facebook.com

В округе 64 (это Коростенский, Овруцкий и Олевский районы) одиозного Сергея Пашинского (за него проголосовали 17,8% избирателей) обошел 46-летний учитель Вячеслав Сигачев (набрал 29,15%). В школе Коростеня он преподает предмет - Защита отечества.

Игорь Герасименко / Источник: facebook.com

В 62-ом округе (тоже Житомирская область) победил пенсионер 35-летний Игорь Герасименко от Слуги народа – он бывший десантник 95-ой аэромобильной бригады. Боец АТО набрал 47,72% голосов, что в семь раз больше, чем у нардепа и бизнесмена Борислава Розенблата.

Свадебный фотограф Сергей Штепа 

В округе 77 (Запорожская область) побеждает свадебный фотограф 29-летний Сергей Штепа. До того, как заниматься съемками, Штепа был известным в узких кругах журналистом - писал о компьютерных играх. Популярность парень приобрел благодаря неграмотности, за что энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур Лукоморье посвятила ему персональную страничку. Кандидат от Слуги народа набрал 43,75% голосов и опережает нардепа и промышленника Вячеслава Богуслаева (набрал 31,95%).

Олег Колев / Источник: facebook.com

В округе № 134 (Одесса) победил главный редактор газеты Придунайские вести 46-летний Олег Колев. Он набрал 34,59% голосов, что почти в два раза больше, чем у известного и опытного политика Евгения Червоненко (16,88 %).

Александр Куницкий / Источник: facebook.com

В округе 169 (Харьков) победил 35-летний Александр Куницкий. Повар-кондитер по образованию и частный предприниматель набрал 48,2% голосов, что в три раза больше, чем у соратника Петра Порошенко Александра Грановского, за которого проголосовали 15,67% харьковчан.

Куницкий - известный видеоблогер, занимающийся дорожным контролем: его в Украине знают все водители и все полицейские, чью работу он регулярно проверяет, выкладывая записи общения с копами на YouTube, где у него более миллиона подписчиков. Авторитет Куницкого среди водителей таков, что в последний год появилось сразу несколько гражданских инициатив, предлагавших кандидатуру Александра на роль главы МВД вместо Арсена Авакова.

Дмитрий Налетов / Источник: facebook.com

В 144-ом округе (Полтавская область) победил 34-летний Дмитрий Налетов. Кандидат от Слуги народа – психолог по образованию, работает частным предпринимателем и директором сети аттракционов для активного отдыха. Налетов набрал 41,8% голосов. По этому округу баллотировался нардепСергей Каплин, за него проголосовало 10,82% избирателей.

Артем Черноморов / Источник: facebook.com

В Николаевской области на 131-ом округе одержал победу 31-летний Артем Черноморов. За директора фирмы СмартАгри проголосовало 42,84% жителей Вознесенка и Южноукраинска, что почти в шесть раз больше, чем у Елены Бондаренко из Оппозиционного блока. Она набрала 7,75% голосов.  

Алексей Мовчан / Источник: facebook.com

На 150-ом округе победил 25-летний Алексей Мовчан – который работает в отделе управления программами тендерной площадки Прозорро. За парня проголосовало 42,94 избирателей, что в два раза больше, чем у нардепа и бизнесмена Константина Жеваго (набрал 22,62%).

Александр Аликсийчук и глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков / Источник: facebook.com

В округе 154 (Ровенская область) победитель –39-летний Александр Аликсийчук. За частного предпринимателя, который продавал автомобили и был связан со строительством, проголосовало 36% украинцев, а за Игоря Луценко из Батькивщины в три раза меньше – 12,21%.

"За них голосовали романтики и энтузиасты" 

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин объясняет, что в услловиях победы Владимира Зеленского, в стране развился феномен бренда Слуга народа.

"Бренд дал любому кандидату от этой политической силы 20% процентов, не зависимо кто выдвигался – фотограф, молодой общественный деятель или выпускных университета. Это можно сравнить с тем, как человека вынесло на орбиту ракетой. В основном победили молодые люди. И если кандидат был еще абсолютно не запятнан, и положительно воспринимался социумом, а его поддерживала команда из такой же молодежи, то это уже давало огромный шанс на победу", - говорит эксперт.

И добавляет, что ошибкой политиков - миллионеров, представителей корпоративных групп или тех, кто окучивал округа по 10-15 лет, было заблуждение, что они не могут проиграть:

Оппоненты одержали победу за счет молодежи, романтизма, энтузиазма и людей, которым это все надоело. А у тех, кто уже прикормил округ – достаточно стабильная величина электората и она не увеличивается, нет свежей крови. И эти старые феодалы были уверены, что им этого электората хватит, а к ним никто не присоединился.

По его словам, проигрыш эти люди восприняли как личную трагедию.  

"Не исключаю, что в ближайшее время начнутся переделы собственности регионах, стрельба, кто-то сопьется, а кто-то наложит на себя руки.  будет невероятное количество драм. Ведь все эти люди абсолютно выпадут с политической сцены. Однозначно, что большое количество старых политиков уедет из страны. Им эти победы были нужны для продолжения своего корпоративного бизнеса. И понятно, что на них сейчас накинутся конкуренты, потому что они утратили те преимущества, которые предоставлял им статус народных избранников. А они не являются конкурентоспособными предпринимателями, способными вести дела прозрачно", - говорит Олег Соскин.

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