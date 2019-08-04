В Слуге народа рассказали о первоочередных законопроектах для новой Рады

Для Рады уже назвали ключевые законопроекты / УНИАН

До начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины необходимо принять законопроект, позволяющий ВАКС рассматривать только дела о топ-коррупции, заявила избранная народным депутатом от партии Слуга народа Анастасия Красносильская.

"О законопроекте о подсудности антикоррупционного суда. На самом деле очень важно попытаться принять этот законопроект до момента запуска суда - до 5 сентября", - подчеркнула она.

Представитель Слуги народа уверена, что это необходимо, чтобы не загромождать ВАКС делами, не связанными с топ-коррупцией.

"Сейчас ситуация такова, что, по подсчету судебной администрации, Антикоррупционный ожидает (передачу из других судов, – ред.) 3 тыс 500 или 3 тыс 700 дел. Для 38 судей (ВАСК, – ред.) это много. Более того, из этих 3,5 тысяч дел только 200 дел (около 5%) касаются топ-коррупции", - отметила политик.

Читайте такжеЗа депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хауКрасносильская обратила внимание на то, что с таким большим количеством дел судьям ВАСК будет просто трудно достигнуть результатов, "суд физически не справится" и его работа будет заблокирована.

Она напомнила, что идея президентского законопроекта о подсудности ВАСК состоит в том, чтобы сфокусировать его деятельность именно на делах по топ-коррупции, что и предполагалось изначально при создании антикоррупционного суда. По ее словам, в случае, если не будут внесены изменения в закон и подсудность ВАСК не будет изменена, то отказаться от полученных дел суд не сможет, и надо будет принимать решение, "что дальше делать с этим огромным количеством дел".

Красносильская также сообщила, что кроме законопроекта об изменении подсудности ВАСК в числе первоочередных законопроектов, которые будут повторно внесены в Верховную Раду, - законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. "Что касается незаконного обогащения. Законопроект предполагает восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение и (введение, – ред.) нового инструмента - гражданской конфискации неучтенных активов. Это законопроект, насколько мне известно, также планируется к быстрому перевнесению", - рассказала будущий парламентарий.

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Она не исключила появление в законопроекте изменений и уточнений после возможных консультаций с международными партнерами. "Это абсолютно нормальный и здоровый процесс", - подчеркнула Красносильская в комментарии interfax.com.ua.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Трускавце встретился с представителями Слуги народа. Позднее СМИ раскрыли подробности их встречи.