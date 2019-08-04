"Слуги народа" в Трускавце: чем занимаются нардепы-новички помимо учебы - видео

Отель Риксос в Трускавце / pravda.com.ua



В Сети выложили видео, на которым запечатлено, на что тратят свой досуг новоизбранные депутаты от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа, находящиеся сейчас на своебразном "курсе молодого бойца" в Трускавце.

В ролике, опубликованном на странице портала УП в соцсети Facebook, четко видно, как новые народные избранники, кроме обучения, ведут здоровый образ жизни и выходят на пробежки. К слову, тренировки проходят возле одного из самых престижных трускавецких отелей Риксос ранним утром.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в Трускавце навестил новоиспеченных "слуг народа". Позднее СМИ раскрыли подробности их встречи.

СМИ раскрыли подробности встречи Зеленского со "слугами народа" в Трускавце