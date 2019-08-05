Стало известно, что "слуги народа" изучали в Трускавце

На тренинге обсуждали сотрудничество в комитетах Рады, сообщила будущий нардеп от партии Слуга народа.
Эксперт по вопросам обороны, будущий нардеп от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Анна Коваленко сообщила, что во время тренинга в Трускавце Львовской области "слуги народа" изучали особенности работы Верховной Рады.
На тренинге члены партии проходили некоторые особенности регламента парламента, рассказала Коваленко в эфире ObozTV.
По словам собеседницы, во время тренинга обсуждалось дальнейшее сотрудничество в парламентских комитетах.
"Оторванность от наших городских реалий и других дел способствовала такому развития общего взаимодействия", - отметила член Слуги народа.
Напомним, будущие нардепы от партии Слуга народа в Трускавце проходили обучение в самом дорогом отеле - Rixos Prykarpattya, в нем стоимость номера в сутки стартует от 3,600 грн. К "слугам народа" на встречу приезжал Владимир Зеленский.