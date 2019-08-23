Стало известно, какую должность может занять Аваков

Арсен Аваков может получить должность секретаря СНБО / УНИАН

Министр МВД Арсен Аваков может занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом на своем Telegram-канале заявил народный депутат Верховной Рады VIII созыва, журналист Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники.

"Вчера за один день получил из двух разных источников слух о том, что Арсена Авакова могут отправить на должность секретаря СНБОУ. Один источник - в правоохранительных кругах, второй - в медийных. Насколько правдив слух - узнаем на следующей неделе", - отметил Лещенко.

По его словам, Зеленский благодарен Авакову за нейтралитет на выборах президента, и поэтому намерен оставить его у власти.

"Факт остается фактом - просто уволить Авакова, отправив в небытие, Зеленскому не позволяет чувство благодарности за нейтралитет министра на выборах президента. Но МВД - ключевое министерство в любой стране, и президент в ходе консолидации власти просто не может отдать эту должность представителю чужой политической группы", - считает журналист.

Напомним, у Зеленского рассказали, кто из министров сохранит портфели.

Ранее эксперт рассказал, какое будущее ждет Авакова в "зеленом" правительстве.