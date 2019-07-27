Скандал с главой полиции Днепропетровщины: Аваков и Труба отреагировали на требование Зеленского

Глуховере грозит до восьми лет лишения свободы / Фото: УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госбюро расследований Роман Труба оперативно отреагировали на требование президента Владимира Зеленского о незамедлительном увольнении начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери, который натравил спецназ на оштрафовавших его патрульных полицейских.

В пресс-службе МВД обнародовали заявление о начале служебного расследования для всесторонней и объективной проверки, которая проводится под персональным контролем министра внутренних дел Арсена Авакова. В ведомстве пообещали публично отчитаться перед общественностью о результатах расследования.

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба подчеркнул, что нарушившему правила дорожного движения начальнику полиции нужно было просто заплатить штраф и инцидент был бы исчерпан.

"Очевидно тогда участникам этого события казалось, что ситуация решена и никогда не будет вынесена в публичную плоскость. … Мы приложим все усилия, чтобы расследование было оперативным и объективным. Кстати, в случае доказательства вины, правоохранителю грозит до 8 лет лишения свободы. А можно было просто заплатить штраф", — написал он.

Напомним:

• Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.

• Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.

• Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал на место группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.

• Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.