"Времена безнаказанности прошли": Зеленский потребовал уволить скандального главу полиции Днепропетровской области

Президент посоветовал таким чиновникам, как Глуховеря, "писать явки с повинной, увольняться или бежать".
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить скандального начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховерю.
Также президент на своей странице в Facebook обратился к начальнику Госбюро расследований Роману Трубе.
"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский.
Он также предупредил чиновников в Киеве и по всей стране – "от областного центра до маленького села", что каждый будет стоять под законом.
"Времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли. Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона", - добавил президент.
Зеленский посоветовал таким чиновникам, как Глуховеря, "писать явки с повинной, увольняться или бежать".
"Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же – исчезнете", - подытожил Зеленский.
Напомним:
- Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.
- Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.
- Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал наместо группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.
- Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.
- В ГБР отреагировали на инцидент, и теперь Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.