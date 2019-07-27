"Времена безнаказанности прошли": Зеленский потребовал уволить скандального главу полиции Днепропетровской области

Владимир Зеленский потребовал от Авакова уволить Глуховерю / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить скандального начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Также президент на своей странице в Facebook обратился к начальнику Госбюро расследований Роману Трубе.

"Я требую от министра внутренних дел господина Арсена Авакова немедленного освобождения гражданина Глуховери от занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - написал Зеленский.

Он также предупредил чиновников в Киеве и по всей стране – "от областного центра до маленького села", что каждый будет стоять под законом.

"Времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли во времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда прошли. Ни вы, ни ваши друзья больше не будете стоять над законом. Вы будете только и в первую очередь под ним. Поэтому радуйтесь, если вы понесете заслуженную ответственность по закону, что я вам твердо обещаю. Иначе народ воспользуется своим правом суверена в собственном государстве, и вы окажетесь вообще вне закона", - добавил президент.

Зеленский посоветовал таким чиновникам, как Глуховеря, "писать явки с повинной, увольняться или бежать".

"Потому что единственное, что я могу вам гарантировать - это уголовное преследование и наказание законно. А единственное, чего я вам точно не советую, - продолжать своим наглым поведением испытать страну на прочность. Страна и народ крепче всех вас - они выстоят. Вы же – исчезнете", - подытожил Зеленский.

Напомним: