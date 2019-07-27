Скандал с задержанием патрульных в Днепре: генералу полиции грозит до 8 лет за решеткой

Виталий Глуховеря может загреметь за решетку на 8 лет / dp.npu.gov.ua

Государственное бюро расследований проводит проверку по факту задержания спецподразделением КОРД патрульных полицейских, которые остановили элитный внедорожник начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховери.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, инцидент произошел еще 12 сентября 2018 года.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств. Санкция статьи: в случае доказательства вины, милиционеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове патрульные наехали на женщину с ребенком на пешеходном переходе.